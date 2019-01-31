Что произошло за день: четверг, 31 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Москвы опровергли слухи о перебоях с продуктами из-за новых правил для грузовиков. В мэрии заверили, что новые условия получения разрешения на передвижение грузовика по городу не приведут к задержкам доставки продуктов или грузов. Сергей Собянин заверил, что пропусков достаточно, а без регулирования этой области на дорогах будет хаос. Удорожания продуктов столичные власти также не ждут и заверяют, что повышение НДС к росту цен не привело.

- Запуск "Союза" со спутниками OneWeb сдвинут из-за проблем с ракетой. Запуск должен был состояться с космодрома Куру во французской Гвиане, но был отложен на неопределенное время из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" - перед заправкой было найдено отверстие в одном из трубопроводов. На космодром вылетели специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок. Проблемы с запуском "Союза" могут повлиять на график всех коммерческих стартов с Куру.

- Арестованная в Ростове-на-Дону активистка "Открытой России" смогла увидеться со старшей дочерью перед ее смертью. Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко не смогла попасть в больницу. Девочка скончалась в реанимации в четверг после болезни. Выяснить, когда именно женщину пустили к дочери, обещает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Глава ЦБ РФ заявила, что Венесуэла не хранила в России свой золотой запас. Эльвира Набиуллина опровергла появившиеся в СМИ слухи о самолете драгоценным металлом, который якобы вылетел из РФ в южноамериканскую страну. В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов подчеркнул, что своих военных Россия в Венесуэлу также не направляла.

- Шоумен Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине. Зарегистрированный накануне в качестве кандидата артист, согласно данным социологической группы "Рейтинг, незначительно опережает Юлию Тимошенко - за него готовы отдать голоса 19% респондентов против 18,2% у лидера "Батькивщины".

- Мусульмане увидели слово "Аллах" в эмблеме на кроссовках Nike. Верующие возмутились и начали собирать подписи с требованием отозвать продукцию. Nike объяснила, что изображение является стилизованной версией товарного знака Air Max и никто не собирался никого оскорблять.

- В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II. Во время ремонта под ветхой балкой был обнаружен конверт с редкими фотографиями императорской семьи, принадлежавший Анатолию Федюшкину, который в 1907 году поступил на службу в спецподразделение охраны.