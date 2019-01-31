Нижегородский суд отправил в колонию главаря банды, укравшей картины Шишкина и Левитана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима главаря банды, которая занималась разбоем и похитила из музеев несколько картин известных художников, в том числе полотна Ивана Шишкина и Исаака Левитана, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

Подсудимого обвиняли в создании банды, грабежах, разбойных нападениях и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Установлено, что банда сформировалась в 2012 году и была ликвидирована в 2016 году. Преступники грабили банки, инкассаторов и коммерческие организации. Всего удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 млн рублей.

В 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области банда похитила картину художника Ивана Шишкина "Лес. Ели" стоимостью более 66 млн рублей, картину Константина Коровина "Рыболов" стоимостью 150 тыс. рублей и полотно Станислава Жуковского "Первый снег" стоимостью 90 тыс. рублей.

Кроме того, в 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника обвиняемые похитили четыре картины художника Исаака Левитана общей стоимостью более 180 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела картины вернули музею.

Сообщников задержали в ноябре 2016 года на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после очередного разбойного нападения. У налетчиков были изъяты автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет и боеприпасы к ним.

Следствие отмечает, что в банду входили еще пять человек, двое из них - граждане Белоруссии, они уже приговорены судом к различным срокам лишения свободы.