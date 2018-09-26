ФСБ передаст Русскому музею пейзаж Саврасова и рисунки жены Шишкина

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Михайловском дворце в среду состоится передача в Русский музей картины "Зимний пейзаж" Алексея Саврасова и альбома рисунков Ольги Лагоды-Шишкиной от УФСБ России по Петербургу.

Как сообщает пресс-служба музея, эти произведения были задержаны транспортной службой УФСБ 15 марта 2017 года у гражданина КНР при попытке их вывезти.

Картина "Зимний пейзаж" относится к числу малоизвестных работ позднего периода творчества Саврасова. Она дополнит коллекцию произведений художника, в которой не хватает его последних и редких полотен.

"Выбор популярного в последней четверти XIX века мотива зимнего лесного пейзажа с избами, построение колорита на условной тональности цветов позволяют предположить, что живописное "сочинение" художника является собирательным образом его романтических представлений о природе", - говорится в сообщении.

Альбом рисунков Лагоды-Шишкиной, включающий 20 листов, относится к раннему периоду творчества художницы, когда она в числе учеников Ивана Шишкина в 1978 году работала над пейзажными мотивами в Сиверской под Петербургом. Впоследствии она стала его женой. Альбом дополнит графическую коллекцию музея. В настоящее время в фонде отдела рисунка ее творчество представлено лишь 23 работами.

Предыдущая передача культурных ценностей транспортной службой УФСБ ("Портрет Джека Хантера" авторства Н.Фешина) в собрание ГРМ состоялась 24 октября 2017 года. Также в коллекцию музея в ноябре 2017 года поступили 13 икон - образцы живописи Нового времени XVIII-XIX века, написанные в разных художественных центрах России.