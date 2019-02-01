У 27 ульяновских курсантов-суворовцев обнаружили патологии в легких

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Число воспитанников Суворовского военного училища в Ульяновске, у которых выявлены отклонения после флюорографического исследования, возросло, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области.

"У 27 человек выявлены аналогичные симптомы патологии в легких. У всех взят биохимический анализ, точный диагноз будет поставлен на следующей неделе по результатам всех проверок", - сказал собеседник агентства.

Между тем, на сайте ведомства сообщается, что до 6 февраля планируется провести диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек. В работе комиссии принимают участие ульяновские медики, сотрудники регионального Роспотребнадзора, специалисты Тюменского НИИ и военные медики Минобороны РФ.

"По итогам исследований комиссией будет проведен клинический осмотр нуждающихся с участием ведущих привлеченных специалистов с назначением соответствующего лечения. Расходы по лечению возьмет на себя министерство обороны РФ, в настоящее время уже достигнута соответствующая договоренность", - приводятся в сообщении слова главы ульяновского минздрава Сергея Панченко.

Ранее сообщалось, что 28 января из училища было направлено несколько воспитанников в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких. При этом какие-либо жалобы на состояние у учащихся отсутствовали, они не нуждались в госпитализации.

Изначально отклонения от нормы в состоянии здоровья были выявлены у 20 человек. По информации ульяновского Минздрава, изменения связаны с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку. В самом училище началось эпидемиологическое расследование.