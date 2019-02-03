У 26 курсантов Суворовского училища в Ульяновской области диагностировали эхинококкоз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Медицинское обследование выявило инфекционное заболевание легких - эхинококкоз - у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области, сообщается на сайте областного минздрава в воскресенье.

"По итогам обследований на сегодняшний день имеются подтвержденные сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации. Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего (...) Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека", - приводит пресс-служба слова регионального министра здравоохранения Сергея Панченко.

По данным ведомства, обследовано более 400 воспитанников училища.

Эпидемиологическое расследование на территории училища с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ, продолжается. Лечение заболевших проводится амбулаторно медицинской службой Суворовского училища под контролем специалистов федеральных учреждений, отмечает министерство.

28 января из училища было направлено несколько воспитанников в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких. При этом какие-либо жалобы на состояние у учащихся отсутствовали, они не нуждались в госпитализации.

По последним данным, симптомы патологии в легких были выявлены у 27 человек. До 6 февраля планируется провести диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек.

По информации ульяновского Минздрава, изменения связаны с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку. В самом училище началось эпидемиологическое расследование.

Эхинококкоз - это паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.