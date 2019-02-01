Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Аспирант механико-математического факультета МГУ задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии университета, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители вышли на след фигуранта в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе 11 января.

Источник отметил, что задержанный признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать.

"В ходе обыска в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый является членом анархистской организации, выступал как организатор акций. В 2018 году был приговорен к штрафу за применение насилия в отношении полицейского.