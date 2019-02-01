Что произошло за день: пятница, 1 февраля

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Выход США из договора о ракетах, новый подозреваемый по "делу Арашуковых" и задержание собиравшего бомбы студента в общежитии МГУ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. По его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти договор.

- В деле о хищении 30 млрд рублей у "Газпрома", по которому арестованы сенатор Рауф Арашуков и его отец, появился седьмой подозреваемый - исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Сегодня Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

- Генпрокуратура вернулась к делу о гибели группы туристов на перевале Дятлова 60-летней давности. В ведомстве заявили, что из 75 вероятных причин гибели людей отобрали три основные версии - лавина, снежная доска или ураган.

- В Москве задержан аспирант мехмата МГУ, который, по данным полиции, изготавливал взрывные устройства прямо в комнате общежития на Воробьевых горах. По данным источника "Интерфакса", подозреваемый является членом анархистской организации.

- Похищенную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вернули в Третьяковку. Еще до открытия в музей выстроилась очередь из желающих на нее посмотреть.

- Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них - победитель Олимпиады-2012 Иван Ухов и бронзовый призер этих Игр Светлана Школина. Они лишатся этих наград.

- Кузьминский суд Москвы отправил под арест Анну Глазову - героиню скандальной статьи издания "Батенька, да вы трансформер", в которой полиция усмотрела создание положительного образа наркоманов.

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