Крымский аэропорт возобновил прерванную из-за тумана работу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя, который с утра в субботу не обслуживал рейсы из-за тумана, начал принимать и отправлять самолеты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.
"Первые самолеты приземлились, два уже вылетели обратно. На текущий момент видимость на взлетно-посадочной полосе достаточная для того, чтобы командиры принимали решение о взлете и посадке. Однако к вечеру возможно снова ухудшение погодных условий", - сказал собеседник агентства.
Туман опустился на крымскую столицу в субботу утром, командиры воздушных судов приняли решение не вылетать в Симферополь до нормализации погодных условий. Всего на прибытие и вылет было задержано около 20 рейсов.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.