Крымский аэропорт возобновил прерванную из-за тумана работу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя, который с утра в субботу не обслуживал рейсы из-за тумана, начал принимать и отправлять самолеты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"Первые самолеты приземлились, два уже вылетели обратно. На текущий момент видимость на взлетно-посадочной полосе достаточная для того, чтобы командиры принимали решение о взлете и посадке. Однако к вечеру возможно снова ухудшение погодных условий", - сказал собеседник агентства.

Туман опустился на крымскую столицу в субботу утром, командиры воздушных судов приняли решение не вылетать в Симферополь до нормализации погодных условий. Всего на прибытие и вылет было задержано около 20 рейсов.