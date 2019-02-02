Туман нарушил работу аэропорта в Крыму

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять рейсов на прибытие задерживаются в субботу в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорту Симферополя туман. В связи с этим ограничена видимость на взлетно-посадочной полосе. По этой причине задерживаются пять воздушных судов, которые находятся сейчас в аэропортах отправления - Москвы и Санкт-Петербурга. Командиры воздушных судов приняли решение не вылетать в Симферополь до нормализации погодных условий", - сказал собеседник агентства.

Улучшение погоды в зоне аэропорта в крымской столице ожидается к 12:00.