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Туман нарушил работу аэропорта в Крыму

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять рейсов на прибытие задерживаются в субботу в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорту Симферополя туман. В связи с этим ограничена видимость на взлетно-посадочной полосе. По этой причине задерживаются пять воздушных судов, которые находятся сейчас в аэропортах отправления - Москвы и Санкт-Петербурга. Командиры воздушных судов приняли решение не вылетать в Симферополь до нормализации погодных условий", - сказал собеседник агентства.

Улучшение погоды в зоне аэропорта в крымской столице ожидается к 12:00.

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Теги: Крым, Симферополь
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