Прокуратура проверит сообщения СМИ об избиении школьницы учителем в Петербурге

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Санкт-Петербурге проверяет информацию СМИ о том, что школьницу избил преподаватель, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

"Прокуратура Приморского района организовала проверку в связи с информацией о причинении телесных повреждений учителем ученице ГБОУ школа 13 Приморского района", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Между тем следственный комитет также начал проверку, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления СКР.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обращения в медицинское учреждение местной жительницы с 7-летней дочерью, которая в удовлетворительном состоянии отпущена домой", - говорится в сообщении.

"Со слов девочки, обучающейся в первом классе одной из школ Приморского района, 31 января 2019 года ее ударила по голове учительница", - добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали о диагностировании сотрясения мозга у ученицы первого класса школы для детей с ограниченными возможностями. Согласно сообщениям, девочка обвинила в нанесении травм одного из преподавателей.