Погибшего амурского тигра нашли у дороги в Хабаровском крае

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Мертвого амурского тигра нашли местные жители в районе поселка Сита в Хабаровском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в Министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

"Тело нашли 3 февраля в районе поселка Сита. В настоящее время на месте работают сотрудники комитета Минприроды и полицейские. Тело хищника доставлено в районный отдел полиции для дальнейшей перевозки в Центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии на экспертизу", - сказал представитель Минприроды.

По информации ведомства, останки тигра были запорошены снегом. Самец возрастом около 4-5 лет, был сильно истощен. Внешних признаков насильственной смерти нет.