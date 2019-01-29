Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Администрация Приморского края попросила Московский зоопарк, курирующий программу по размножению тигров, отменить решение о передаче тигра Амура из Приморского сафари-парка в зоопарк в Краснодарском крае.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, обращение подготовлено после многочисленных просьб дальневосточников.

"История тигра Амура уникальна и является достопримечательностью Приморского края. Его размещение в регионе влияет на исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204, предусматривающего увеличение в субъектах РФ туристического потока, в том числе за счет иностранных туристов", - отмечают власти.

В обращении также говорится, что Приморский сафари-парк предполагается включить в комплекс туристических достопримечательностей на пути в создаваемый природный парк "Южно-Приморский".

Как сообщалось, тигра Амура, который вместе с тигрицей Тайгой временно был передан в Приморский сафари-парк, выводят из программы Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Решено передать Амура в зоопарк в Краснодарском крае (некоммерческое партнерство "Парк тигров", станица Динская).

По словам директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева, Амуру "предстоит угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае, в Приморском Сафари-парке у тигра Амура - вольер размером с футбольное поле".

Амур прославился в 2015 году тем, что подружился с козлом, которого ему прислали на съедение. Тигр умеет охотиться на коз и кроликов, но этого козла он трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым. Сотрудники сафари-парка назвали козла Тимуром за его бесстрашие. Друзья прожили в одном вольере несколько месяцев. Сейчас они живут на разных территориях и периодически видятся через ограждение.