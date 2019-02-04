Росгвардия предложила ужесточить ответственность за незаконную охранную деятельность

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Росгвардия предлагает ужесточить административную ответственность за незаконную охранную деятельность.

Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая, что данный вид административного правонарушения несет большую степень общественной опасности, в отличие от законной частной охранной деятельности, и напрямую затрагивает конституционные права и свободы, представляется необходимым ужесточить санкции статьи 20.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях за осуществление незаконной частной охранной деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту, разработчиком которого является Росгвардия.

Законопроектом предлагается в статье 20.16 КоАП РФ усилить санкции, предусмотренные ее частью 1: в отношении граждан в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; юридических лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; а также дополнить новой частью 11, предусматривающей введение квалифицированного состава за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1, с установлением наказания в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов; для должностных лиц - дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц - административный штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности", - говорится в пояснительной записке.