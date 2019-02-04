ВС РФ обязал суды искать финансовых управляющих для дел о банкротстве граждан

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд должен направить в саморегулируемые организации (СРО) арбитражных управляющих запросы по поводу кандидатур для ведения дела о банкротстве гражданина, если его собственные попытки не дали результата. Об этом говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ по делу Юрия Котряхова. Дело о несостоятельности этого гражданина суды прекратили из-за отсутствия финансового управляющего.

Дело было прекращено после того, как пять СРО сообщили суду об отсутствии у них подходящей кандидатуры для ведения дела о несостоятельности Котряхова и истек трехмесячный срок для утверждения управляющего. Заявитель, задолжавший 550 тыс. рублей Сбербанку и ОТП банку, пытался обжаловать это решение, но две вышестоящие инстанции сочли, что первая была права. "[Суд] принял исчерпывающие меры для предоставления Котряхову права выбрать и неоднократно уточнить саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, из числа членов которой мог быть утвержден финансовый управляющий", - говорится в постановлении окружного суда.

Но ВС РФ счел этот подход неверным. "Суды не приняли во внимание, что право на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции РФ, включает в себя не только возможность гражданина обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, но и предполагает обеспечение со стороны государства реальных условий для использования им всего механизма потребительского банкротства", - говорится в определении коллегии, опубликованном в понедельник.

Суд должен занять активную позицию в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего, решил ВС РФ. "С согласия гражданина суд [обязан] одновременно направить запросы во все оставшиеся саморегулируемые организации", - говорится в определении. При поступлении ответов из нескольких организаций суд утверждает финансовым управляющим того, чья кандидатура стала первой.

ВС РФ также указал на "организационный характер" трехмесячного срока, который отводится суду на разрешение вопроса о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом. "Само по себе его истечение не является основанием для прекращения производства по делу", - говорится в определении.

Коллегия ВС РФ удовлетворила жалобу Котряхова и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.