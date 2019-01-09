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Спрос на кредиты в РФ вырос из-за желания россиян поддержать прежний уровень жизни

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Население в условиях падения реальных доходов наращивает спрос на кредиты для поддержания уровня жизни, считает президент - председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Роста реальных доходов населения в прошлом году не было, его нет, по сути, последние уже четыре года. И мы видим, что население как раз замещает эти выпадающие доходы банковским кредитом, то есть в известном смысле люди с помощью кредита поддерживают свой уровень жизни", - сказал Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что в конце 2018 года отмечался повышенный спрос на розничные кредиты в преддверии повышения НДС. "Наверное, в начале (2019 года - прим. ИФ) года, соответственно, спрос будет несколько ниже", - отметил банкир.

По его мнению, повышение НДС никак не скажется на кредитовании. "Возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку люди хотят поддержать свой жизненный уровень, обновить какие-то вещи, съездить в отпуск именно за счет кредита", - подчеркнул Задорнов.

По данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд. Ведомство ранее пересчитало динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке. Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 года Росстат оценивает снижение реальных доходов населения в 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года).

В 2016 году реальные доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

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Теги: Открытие

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