Главу Фрунзенского района Петербурга уволили из-за трехметровой сосульки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава Фрунзенского района Петербурга Валерий Сапожников покинул свой пост из-за неудовлетворительной уборки снега.

"Только что на заседании малого правительства Александр Беглов (врио губернатора Петербурга - ИФ) принял отставку главы Фрунзенского района Сапожникова по итогам вчерашнего незапланированного объезда района", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора в понедельник.

Причиной отставки стала плохая организация уборки снега, добавил собеседник.

Как уточнила позже пресс-служба администрации губернатора, во время объезда Аеглова возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька.

Врио губернатора отметил неудовлетворительную организацию работы оперативных штабов не только во Фрунзенском, но и в других районах, а также в муниципальных образованиях, говорится в сообщении.

Кроме того, этой зимой качеством уборки снега недовольны жители многих районов города.