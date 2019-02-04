Смоленский губернатор раскритиковал чиновников за плохую уборку снега

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Алексей Островский выразил возмущение по поводу неудовлетворительной уборки наледи и снега в областном центре и заявил о необходимости кадровых перестановок в блоке ЖКХ.

"Текущее положение дел в городском коммунальном хозяйстве, отвратительная уборка города от льда и снега свидетельствуют об абсолютном непрофессионализме профильных чиновников мэрии и руководителей муниципальных предприятий, ответственных за данное направление", - цитирует пресс-служба обладминистрации Островского.

По мнению главы региона, "организация этой работы выстроена крайне неэффективно", несмотря на то, что на протяжении последних лет Смоленску выделялись значительные средства на приобретение снегоуборочной техники. Для исправления ситуации, по мнению губернатора, необходимы "жесткие кадровые решения".

"Очевидно, что сложившаяся катастрофическая ситуация в этой сфере должна стать предметом самого пристального внимания со стороны нового главы города. Блок ЖКХ нуждается в серьезных кадровых перестановках. Я, как губернатор, буду настоятельно рекомендовать руководителю муниципалитета взять данный вопрос на особый контроль и уволить некомпетентных специалистов, которые не в состоянии организовать эту работу должным образом", - подчеркнул Островский.