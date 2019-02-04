В СКР заявили о подвижках в поиске заказчика и организатора убийства Немцова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу убийства политика Бориса Немцова продвинулось в плане установления личностей заказчика и организатора этого преступления, сообщил замглавы Следственного комитета РФ (СКР) Игорь Краснов.

"Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно", - сказал Краснов в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты "Коммерсантъ".

Так он ответил на вопрос издания, есть ли результаты в расследовании в отношении заказчика и организатора убийства Немцова.

"К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?" - добавил замглавы СКР.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Четверым фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет.