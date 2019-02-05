Официальные власти Кабула не приехали на межафганскую встречу в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Представители правительства Афганистана не присутствуют на межафганской встрече в Москве, сообщил президент афганской диаспоры в РФ, организатор межафганской встречи Гулам Мохаммад Джалал.

"Официальные структуры не присутствуют", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, присутствуют ли на встрече представители афганских властей, в том числе представители посольства Афганистана в РФ.

При этом от отметил, что делегация талибов (членов запрещенного в РФ движения "Талибан") на межафганской конференции в Москве насчитывает 10-12 человек, общее число участников - свыше 100.

Представители движения "Талибан", участвующие в Москве во встрече по Афганистану, получили разрешение на въезд в РФ в индивидуальном порядке - так же, как получают разрешение на въезд лица, находящиеся под санкциями, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Талибан"- не только военная сила, их участие в переговорах необходимо, чтобы сдвинуть политический процесс с мертвой точки", - пояснил источник.