Президент Афганистана усомнился в важности переговоров по афганскому урегулированию в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в интервью телеканалу Tolo News, что проходящие в Москве переговоры по афганскому урегулированию не играют какой-либо роли в этом процессе.

"С кем и о чем они там (в Москве - ИФ) будут договариваться? Где их полномочия? Пусть пройдут сотни таких встреч, но это будут только соглашения на бумаге до тех пор, пока не будет согласия со стороны афганского правительства, Национальной ассамблеи Афганистана и афганских законных институтов", - сказал президент.

Он подчеркнул, что мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ) не будет иметь силы без общенационального одобрения в Афганистане.

В то же время Гани отметил, что решение талибов порвать с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) стало важным шагом в процессе мирного урегулирования.

Президент отметил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в январе провел консультации с афганским правительством относительно возможности его встречи с представителями движения "Талибан".

"Все детали переговоров (Халилзада и "Талибана" - ИФ) передаются нам. Все переговоры между ними согласовываются с нами. Переговоры по мирному урегулированию будут постепенно продвигаться, с помощью консультаций с нами и в соответствии с нашим планом", - сказал Гани.

"Мирное урегулирование не может быть достигнуто без общенационального одобрения и без юридических процедур", - сказал он.

Помимо этого, Гани опроверг слухи о формировании временного правительство в Афганистане. "Сотни сообщений были распространены о том, что на переговорах обсуждается временное правительство. Вы можете спросить об этом Халилзада. Он сотни раз клялся о том, что никто не говорил подобного", - отметил афганский президент.

По словам Гани, выборы в Афганистане будут проведены своевременно. "Выборы вскоре будут, и они будут проведены в любом случае. Необходимо быть готовыми к этому", - подчеркнул он.