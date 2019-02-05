"Аэрофлот" опроверг сообщения о задержании замдиректора департамента Якимчука

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель директора департамента производства полетов "Аэрофлота" Анатолий Якимчук продолжает работать в компании, он не задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

"Информация о том, что заместитель директора департамента производства полетов Анатолий Якимчук задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

"Более того, Якимчук в сентябре написал заявление в правоохранительные органы, где подробно изложил суть происходящего. 12 октября следственный комитет возбудил на основании оперативных данных ФСБ уголовное дело, в рамках которого проверяются изложенные Якимчуком факты", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент, как отметили в пресс-службе, "Анатолий Якимчук не задержан и продолжает работать в "Аэрофлоте".

Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Якимчука, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

В пресс-службе Следственного комитета "Интерфаксу" заявили, что Анатолий Якимчук 2 апреля 2018 года передал председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии 50 тыс. рублей за допуск к полетам, несмотря на медицинские показатели.