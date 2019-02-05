Более 60% хищений в сфере ТЭК на Северном Кавказе в 2018 году совершили топ-менеджеры

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более 60% преступлений в сфере ТЭК в Северо-Кавказском федеральном округе относятся к тяжким и особо тяжким и совершены руководителями предприятий, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"В том году из выявленных в округе 387 преступлений в сфере ТЭК более 60% - это преступления тяжкие и особо тяжкие с участием должностных лиц (предприятий - ИФ). Мы сделали упор на выявление преступных схем хищения энергоресурсов, газа", - сказал Бачурин журналистам во вторник.

Он отметил, что больше всего таких преступлений было выявлено на территории Дагестана.

"Только сотрудниками главка возбуждено 143 уголовных дела, ущерб от которых составил около 1 млрд рублей", - сказал руководитель МВД по СКФО.

По его словам, в течение нескольких лет по факту хищения газа в СКФО сотрудниками главка проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по декриминализации ТЭК.