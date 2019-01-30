СКР собрался задержать по делу Арашуковых четырех руководителей газовой отрасли СКФО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следствие допрашивает нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа в рамках дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, так как усматривает в их действиях признаки мошенничества.

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание", - сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, "в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе)".

Задержанный ранее в среду Рауль Арашуков с 2002 по 2011 годы занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Как считает следствие, в этот период он "способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа".

"Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - заявила Петренко.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Также в этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

32-летний Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал в "Ставропольрегионгазе" - на должностях от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в КЧР.