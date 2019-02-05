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Медведчук стал фигурантом уголовного дела о госизмене на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о том, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук посягал на территориальную целостность Украины и причастен к госизмене.

"5 февраля 2019 года генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Данная формулировка (внесение в Единый реестр досудебных расследований - ЕРДР) соответствует возбуждению уголовного дела в РФ.

Как пишет Сарган, глава "пророссийской организации" "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, говоря о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а также закрепления такого статуса в Конституции Украины.

План-концепция Медведчука предусматривает создание в Донбассе одноименного автономного региона в составе Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в "четырехугольнике" Киев-Донецк-Луганск-Москва.

Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что "Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) живой силой, вооружением и другими материалами "проводит агрессивные действия в отношении Украины".

"При таких обстоятельствах в действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена), - отмечает Л.Сарган.

Теги: Украина, Виктор Медведчук
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