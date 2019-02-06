В ЛНР заявили о семи обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины семь раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120мм и 82мм, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов населенных пунктов Золотое-5, Молодежное, Калиново-Борщеватое, Калиново, Сокольники.

"В результате обстрелов разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", - добавили в военном ведомстве ЛНР.