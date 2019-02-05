Минкомсвязи предложило ограничить в промышленности зарубежные решения "интернета вещей"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ выступает за введение ограничений на использование устройств "интернета вещей" зарубежного производства в критических отраслях промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс и атомную энергетику.

"Планируем возможные ограничения по использованию зарубежных устройств "интернета вещей" для ряда отраслей промышленности: ОПК, атомная энергетика, транспортная телематика и иные. С учетом отнесения инфраструктуры отдельных промышленных предприятий к объектам критической информационной инфраструктуры, использование отечественных решений и технологий является первостепенным. Будем активно это поддерживать", - заявил замглавы федерального ведомства Алексей Соколов в ходе коллегии министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Он добавил, что одной из первоочередных задач в части обеспечения информационной безопасности промышленного интернета является использование отечественных микрочипов, софта, а также криптографических алгоритмов.

Ранее гендиректор "Микрона" Гульнара Хасьянова сообщала, что примерно 70% российского "интернета вещей" приходится на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это связано с тем, что автоматизация на крупных объектах дает моментальный эффект с точки зрения сокращения расходов или персонала, повышения качества управления предприятием и т.д.

Хасьянова подчеркивала, что объекты критической инфраструктуры требуют особого контроля и усиленной защиты от кибератак. В частности, это касается таких вопросов, как накопление информации с датчиков "интернета вещей", анализа и использования этих данных, а также управляющего воздействия (например, у кого команда на отключение или на отправку истории данных).

По ее словам, российский рынок "интернета вещей" за 2018 год был оценен в 60 млрд рублей.

В то же время в РФ действует закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ), который вступил в силу в начале 2018 года. Он предусматривает подключение объектов КИИ к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Также в законе оговаривается категорирование объектов КИИ, предъявление к ним, в зависимости от категории, соответствующих требований по обеспечению информационной безопасности. Причем за невыполнение таких требований предполагается вводить ответственность для владельцев и руководителей объектов КИИ, в том числе уголовную.