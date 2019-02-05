Источник опроверг возможный отказ российской армии от патронов калибра 5,45 мм

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России не планируют отказываться от патронов калибра 5,45 мм, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный военный источник.

"В практической плоскости сейчас этот вопрос не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

О том, что сухопутные войска России в перспективе могут отказаться от патронов калибра 5,45 мм, сообщили представители Третьего Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ в статье, которая опубликована в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ-2018".

"Существующая система стрелкового вооружения базируется на образцах индивидуального оружия (автоматы, снайперские винтовки) и пулеметах двух калибров - 5,45 и 7,62 мм. В перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы и сосредоточение усилий на модернизации и улучшении ТТХ патронов и оружия калибра 7,62 мм", - говорится в статье.

Третий ЦНИИ Минобороны РФ осуществляет исследования в области разработки и создания вооружения, военной и специальной техники общего назначения.