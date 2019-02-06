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Жан-Мишель Кусто призвал РФ выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто и ряд международных экологических организаций обратились к руководству России с просьбой освободить находящихся в "китовой тюрьме" под Находкой 11 косаток и 87 белух.

"Мы призываем российское правительство вернуть в естественную среду обитания 11 косаток и 87 белух, пойманных прошлым летом в Охотском море. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан", - говорится в письме Кусто и экологических организаций Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute.

Письмо опубликовано на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

Авторы выражают признательность российскому правительству за отказ в выдаче новых разрешений на отлов косаток и белух в дикой природе в 2019 году.

"Призываем ваше правительство окончательно положить конец таким отловам", - отмечается в письме.

Также в обращении говорится, что у ее авторов богатый опыт в изучении китов в дикой природе и в неволе, в том числе благодаря успешному возвращению Кейко, косатки из голливудского фильма "Освободите Вилли" в его родные воды в Исландии в 1990-х годах. В ходе этой кампании они тесно сотрудничали с правительствами Соединенных Штатов, Мексики, Исландии и Норвегии.

"Мы полагаем, основываясь на нашем экспертном опыте, что косаток и белух просто невозможно сохранить здоровыми в неволе, даже при самых лучших обстоятельствах", - отмечают ученые.

Также авторы письма опровергают сообщения, высказанные в некоторых российских СМИ о том, что Америка каким-то образом выиграет от политики России по блокированию отлова диких косаток и белух.

"В настоящее время Соединенных Штатах запрещены любые дикие отловы или вывоз косаток и белух в соответствии с Законом о защите морских млекопитающих США. Фактически, такие отловы в водах США закончились более десяти лет назад, и нет никаких оснований ожидать их возобновления", - говорится в обращении экспертов.

Экологи также уточняют, что если бы им стало известно о просьбах разрешения на отлов диких китообразных в водах США для содержания в неволе, их организации решительно выступили бы против таких действий.

"Китообразные плохо переносят пребывание в неволе и мы решительно выступаем против любых попыток поместить их в "заточение", - утверждается в письме.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

В декабре из вольеров исчезли три белухи, отловщики утверждают, что они уплыли, экологи уверены, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе в рамках проверки Приморского управления Пограничной службы ФСБ РФ сообщили, что кожные покровы шести из 11 косаток изменились, одна из них совсем не активна и выглядит больной. Акватория, где находятся вольеры, покрыта льдом, при этом пребывание во льдах нетипично для косаток.

Теги: Жан-Мишель Кусто, Приморье

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