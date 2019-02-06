Конный клуб сгорел в Сургуте

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в конном клубе "Пассаж" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), из людей никто не пострадал, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник клуба в среду.

По его словам, пожар произошел в ночь на вторник. В конюшне в момент возгорания находились пять лошадей.

"Лошадей из конюшни выводили пожарные, конюх подоспел. Один самый старый конь почти сразу же умер. Остальные лошади сейчас в плохом состоянии, надышались угарным газом", - сказал собеседник агентства.

Лошади сейчас находятся в конюшне поселка Белый Яр под круглосуточным наблюдением, им ставят капельницы.

"Наш клуб полностью сгорел. Мы планирует восстановить конюшню, чтобы у лошадей был дом. Принимаем любую помощь от жителей, нужны стройматериалы, доски", - сказал сотрудник клуба.