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Женщина пострадала во время пожара в общежитии на Сахалине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные в пятницу утром ликвидировали возгорание в общежитии в городе Корсакове (юг Сахалина), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Информация о пожаре в трехэтажном общежитии по ул. Портовая диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступила 8 февраля в 10:02 местного времени.

"Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К этому времени наблюдалось сильное задымление в одном из подъездов. Самостоятельно эвакуировались около 50 находившихся в доме людей. Пожарными спасены более 20 человек, из них четверо детей. Одна женщина передана врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 кв. метров.

"На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В тушении задействовано девять человек и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются", - сообщает пресс-служба.

По данным местных СМИ, полностью выгорела комната, в которой обнаружен погибший мужчина. Пресс-служба ГУ МЧС эту информацию не опровергает и не подтверждает.

Теги: Сахалин
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