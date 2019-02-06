Жириновский попросил позвать в Госдуму санитарных врачей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Госдума поручила комитету по охране здоровья проверить эпидемиологическую обстановку в нижней палате российского парламента в связи с ростом в РФ заболеваемости гриппом.

"Нельзя подвергать опасности лиц, которые являются носителями высшей государственной власти. У нас мощные санитарные врачи. Я бы просил направить сюда санитарных врачей для проверки эпидемиологической обстановки в Государственной Думе", - сказал на заседании Госдумы в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Его поддержал председательствующий на заседании Госдумы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Да, давайте попросим комитет по здравоохранению работать в этом направлении", - сказал он.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах - это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. Из-за роста заболеваемости временно закрыты около 2,7 тыс. школ и более 800 детсадов.