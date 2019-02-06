Что произошло за день: среда, 6 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3". Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, она должна была поразить заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Официального отчета о запуске не поступало. В свою очередь Россия провела успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с разделяющейся боеголовкой.

- Суд продлил арест Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Футболисты останутся в СИЗО до 8 апреля. Защита просила отпустить фигурантов дела о хулиганстве под залог, но суд не согласился. Адвокаты будут обжаловать это решение.

- Владимир Путин объяснил, почему продукты иногда выгодно уничтожать. Президент констатировал, что это бывает более целесообразно, учитывая сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики.

- Депутат Екатеринбургской гордумы предложила отменить бесплатное питание у младшеклассников. Елена Дерягина считает, что вместо субсидий на бесплатные обеды в школе нужно ввести адресную помощь. Свердловские единороссы идею не поддержали, заявив, что областной закон о бесплатном питании всех школьников начальных классов является предметом для гордости.

- Служба гражданства и иммиграции США решила закрыть офис в Москве. Последние заявления служба примет 28 февраля. Полномочия московского офиса на себя возьмет отделение в Афинах.

- Владимир Жириновский попросил позвать в Госдуму санитарных врачей для проверки обстановки. Лидер ЛДПР подчеркнул, что в связи с ростом в РФ заболеваемости гриппом нельзя подвергать опасности лиц, "которые являются носителями высшей государственной власти".