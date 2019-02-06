Главные новости
В РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома"объявлены в розыск по делу АрашуковыхВ РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
В России

Заксобрание Петербурга вновь отказало в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Корреспонденту "Эха Москвы" Сергею Кагермазову в среду повторно отказали в аккредитации на заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщил в среду главный редактор регионального выпуска Виталий Дымарский.

"Сегодня, 6 февраля, редакции радиостанции второй раз подряд отказано в аккредитации на заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. И опять по надуманному предлогу нехватки мест. Это уже рецидив. В неформальных беседах депутаты Заксобрания и сотрудники аппарата признают, что истинной причиной отказа является фигура журналиста, неугодного спикеру городского парламента. Собственно, в этом фактически признался и сам господин (спикер Заксобрания Вячеслав) Макаров", - подчеркнул Дымарский.

Он сопроводил публикацию фотографией пустующего зала для прессы.

"Понимают ли в органе законодательной власти, что тем самым нарушается множество статей и положений Конституции и законов Российской Федерации? В частности, статья 144 Уголовного кодекса РФ, запрещающая воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста? Понимают ли в руководстве партии "Единая Россия", что на пост главы местного петербургского отделения избран человек, который, не стесняясь, нарушает российские законы, ссылаясь на личные пристрастия? В то же время уверен, что это хорошо понимают горожане, которых отстраняют от информации о работе избранного ими Законодательного собрания", - добавил Дымарский.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратился к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко в связи с отказом в аккредитации журналисту Сергею Кагермазову в Законодательном собрании северной столицы. Венедиктов просит проверить действия Законодательного собрания на предмет воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразил возмущение фактом недопуска Кагермазова на заседание Законодательного собрания. Городские СМИ связывают отказ в аккредитации с критическими публикациями Кагермазова в отношении Макарова и других депутатов Законодательного собрания.

Теги: Петербург, Эхо Москвы

Новости по теме

В России
Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовМуниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Как пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХПодробнее
 Минпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономикеМинпросвещения нашло недостаточно патриотичным школьный учебник по экономике
Автору предложили написать о планах экономического прорыва и импортозамещении, чтобы вызвать у учащихся гордость за странуПодробнее
 Два топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу АрашуковыхДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу Арашуковых
Их подозревают в причастности к хищению газа на 30 млрд рублейПодробнее
 ФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПО
Проект затронет смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры весом до 10 кгПодробнее
Суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к НавальномуСуд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" к Навальному
Оппозиционер должен будет удалить и опровергнуть материалы расследования ФБК о поставках продовольствия РосгвардииПодробнее
 Глава Ростуризма отправлен в отставкуГлава Ростуризма отправлен в отставку
Министерству экономического развития поручили активнее курировать полномочия этого ведомстваПодробнее
 Возбуждено уголовное дело в связи с заражением ульяновских суворовцевВозбуждено уголовное дело в связи с заражением ульяновских суворовцев
Диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 25 человекПодробнее
 В СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей АрашуковыхВ СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей Арашуковых
Таким образом комитет опроверг сообщения об отдыхе главы СКР в гостях у Арашуковых в Карачаево-ЧеркесииПодробнее
 Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере без альтернативы прошел первое чтение в ДумеЗаконопроект о платных дорогах на Крайнем Севере без альтернативы прошел первое чтение в Думе
Документ нацелен на привлечение частных инвестицийПодробнее
 "Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом
Наряду с прежними правилами, с 18 февраля разрешат провозить ручную кладь весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также личные вещиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Нового года по лунному календарю11 фото
05 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва топ-менеджера дочерних структур "Газпрома"объявлены в розыск по делу АрашуковыхВ РоссииФАС предложила не выпускать на рынок мобильные устройства без российского ПОВ миреРФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техникиВ миреСенат Конгресса США одобрил санкции против Сирии и ее союзниковВ миреВ Швеции в мусоре обнаружены украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млнВ миреТрамп вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД

В Брюсселе подписали протокол о вступлении Македонии в НАТО

Ростовские полицейские получили условные сроки за присвоение денег для информаторов

Защита напавшего на школу в Перми подростка не смогла обжаловать приговор

Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектуры

Особняк XX века в Бутырской слободе признали памятником архитектурыЭто единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера Подробнее

РФПИ заявил о готовности купить до 30% Eurasia Drilling вместе с партнерами

Движение "Талибан" попросило снять с него санкции для облегчения переговоров

Звенигород и Одинцовский район официально стали одним городским округом

Следствие заявило об отсутствии оснований выпускать Мамаева и Кокорина из СИЗО

Украина вышла из координационных органов СНГ

Украина вышла из координационных органов СНГКиев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружества Подробнее

В России начнутся испытания "умных" мин, способных отличить солдат от гражданских

Следователи опросили дочь Башмета по делу о пожаре в центре Москвы

Ученикам ульяновской гимназии дали на обед вафли с червями

В Кремле заявили, что у России нет претензий к Януковичу

Врио главы Ростуризма назначат в ближайшие дни

В Госдуме предложили осветить пешеходные переходы за счет фондов автостраховщиков

Аноним "заминировал" ТЦ "Европейский" в Москве

Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"

Сотрудников ГИБДД в Балашихе обвинили в незаконной выдаче водительских прав

Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов

Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентовКак пишет "Ъ", депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХ Подробнее

Депутат Заксобрания обвинил главу Петербурга в клевете и подал к нему иск на 1 рубль

Лауреата Нобелевской премии мира обвинили в сексуальных домогательствах

Заксобрание Петербурга вновь отказало в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');