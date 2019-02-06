Заксобрание Петербурга вновь отказало в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Корреспонденту "Эха Москвы" Сергею Кагермазову в среду повторно отказали в аккредитации на заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщил в среду главный редактор регионального выпуска Виталий Дымарский.

"Сегодня, 6 февраля, редакции радиостанции второй раз подряд отказано в аккредитации на заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. И опять по надуманному предлогу нехватки мест. Это уже рецидив. В неформальных беседах депутаты Заксобрания и сотрудники аппарата признают, что истинной причиной отказа является фигура журналиста, неугодного спикеру городского парламента. Собственно, в этом фактически признался и сам господин (спикер Заксобрания Вячеслав) Макаров", - подчеркнул Дымарский.

Он сопроводил публикацию фотографией пустующего зала для прессы.

"Понимают ли в органе законодательной власти, что тем самым нарушается множество статей и положений Конституции и законов Российской Федерации? В частности, статья 144 Уголовного кодекса РФ, запрещающая воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста? Понимают ли в руководстве партии "Единая Россия", что на пост главы местного петербургского отделения избран человек, который, не стесняясь, нарушает российские законы, ссылаясь на личные пристрастия? В то же время уверен, что это хорошо понимают горожане, которых отстраняют от информации о работе избранного ими Законодательного собрания", - добавил Дымарский.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратился к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко в связи с отказом в аккредитации журналисту Сергею Кагермазову в Законодательном собрании северной столицы. Венедиктов просит проверить действия Законодательного собрания на предмет воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразил возмущение фактом недопуска Кагермазова на заседание Законодательного собрания. Городские СМИ связывают отказ в аккредитации с критическими публикациями Кагермазова в отношении Макарова и других депутатов Законодательного собрания.