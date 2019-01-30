Журналисту "Эха Москвы в Петербурге" отказали в аккредитации в Заксобрание

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга отказало в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы в Петербурге" Сергею Кагермазову. Об этом "Интерфаксу" сообщил в среду главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Виталий Дымарский.

"В конце прошлого года мы хотели аккредитовать на постоянной основе двух корреспондентов: Ивана Штейнерта и Сергея Кагермазова. Нам отказали под предлогом того, что от каждого средства массовой информации можно аккредитовать на постоянной основе только одного человека. Сегодня Иван заболел, и нам кого-то нужно было послать туда по разовой аккредитации. Мы предложили кандидатуру Кагермазова", - сказал он.

"В устной форме нам ответили, что из-за большого количества заявок не могут его аккредитовать. На просьбу прислать официальный ответ было сказано, что нужно обращаться к их начальству. Сегодня коллеги передали, что зал (для прессы - ИФ) был полупустой, никакого журналистского аншлага не было. Даже если бы он был, я не вижу никаких оснований для отказа в аккредитации", - добавил Дымарский.

Он не стал связывать отказ в аккредитации с личной неприязнью спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. "Я не связываю. Может быть, они связывают, но меня это мало волнует. Пусть они тогда ответят официально, что причиной является именно фигура самого Кагермазова, а не избыток журналистов на сегодняшнем заседании", - сказал Дымарский.

Позже на традиционном брифинге спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова попросили прокомментировать отказ в аккредитации журналиста.

"Это тот Кагермазов, который отказался служить в армии? Который отказался выполнять свой мужской и воинский долг и бегал по загранице, как заяц, от призыва в армию? Коллеги, тут слов просто не находится", - ответил Макаров.

Затем слово взяла пресс-секретарь Макарова Елена Тимошенко. "Его немножко подзабыли, и он решил о себе напомнить. Аккредитация журналистов в Законодательное собрание проводится в строгом соответствии с положением об аккредитации журналистов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и законом о СМИ", - сказала Тимошенко, отказавшись отвечать на встречные вопросы и перейдя к следующему.

Как сообщалось, в январе 2018 года журналисту Кагермазову (тогда от другого издания) было отказано в посещении Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Как уточнили в аппарате ЗакСа, новый регламент позволяет отказать в аккредитации по результатам проверки правоохранительных органов.

В тот же день Кагермазов был доставлен в СКР для дачи объяснений по материалам доследственной проверки по статье 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Позже в ходе пресс-брифинга спикер Заксобрания Макаров назвал его уклонистом.

Городские СМИ связывают отказ в аккредитации с критическими публикациями Кагермазова в отношении Макарова и других депутатов Законодательного собрания.