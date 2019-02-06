Каспржак официально освобожден от должности гендиректора "Артека"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об освобождении от должности директора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр Артек" Алексея Каспржака по его просьбе, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Глава кабинета министров возложил временно исполнение обязанностей директора "Артека" на заместителя директора по строительству этого учреждения Константина Федоренко.

В декабре 2018 года Каспржак объявил об уходе с должности гендиректора "Артека". "Примерно четыре с половиной года назад началась моя работа в "Артеке", вчера она закончилась. (. . .) Это осознанное решение", - сказал Каспржак журналистам 4 декабря в Симферополе.

Он не сообщил, кто возглавит лагерь после него.

Имя Каспржака в СМИ называли в числе возможных кандидатур на должность главы Ростуризма после того, как Медведев 5 февраля освободил от этой должности Олега Сафонова, а также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства. "Одним из основных кандидатов на место главы Ростуризма источники называют губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Среди кандидатур, которые могут занять кресло главы Ростуризма, называют бывшего директора МДЦ "Артек" Алексея Каспржака, замминистра культуры Московской области Надежду Жилкину и одного из заместителей Олега Сафонова", - написала газета "Известия".

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016, 2017 гг. признан лучшим в России.