Врио главы Ростуризма назначат в ближайшие дни

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Ростуризма должен быть назначен в среду или четверг, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если это человек со стороны будет, а не кто-то из замов, то, скорее всего, он потом будет утвержден в качестве руководителя ведомства", - сказала она.

По словам Ломидзе, Ростуризм не будет расформирован. "Самое главное, что нам известно, что Ростуризм не расформировывается, структура останется. Предполагаю, что часть полномочий просто перейдет к министерству экономического развития", - сказала она.

Премьер РФ Дмитрий Медведев во вторник освободил от должности главу Ростуризма О.Сафонова, а также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства.

Ростуризм (Федеральное агентство по туризму) - орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции в сфере туризма. Создан указом президента России в ноябре 2004 года. Ростуризм ведет единый федеральный реестр туроператоров, без членства в котором невозможно осуществлять туроператорскую деятельность. Кроме того, ведомство курирует Федеральную целевую программу развития туризма, в рамках которой осуществляются проекты по созданию инфраструктуры в сфере туризма. Программа реализуется на средства федерального бюджета и частных предпринимателей в соотношении один к трем.

До сентября 2018 года Ростуризм находился в ведении министерства культуры. С сентября был передан министерству экономического развития. Заместителем главы Минэкономразвития, курирующим отрасль, был назначен Сергей Галкин.