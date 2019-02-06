Защита Мамаева и Кокорина попросила освободить их из СИЗО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина просят Тверской суд Москвы выпустить их из-под стражи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу изменить моему подзащитному меру пресечения на залог в размере 6 млн рублей, либо в иной сумме, которую установит суд", - заявил в среду в Тверском суде адвокат полузащитника краснодарского клуба Игорь Бушманов.

6 февраля суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста футболистам, а также младшему брату А.Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому до 8 апреля.

Адвокаты Кокорина поддержали доводы коллеги. Своему подзащитному они попросили изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с содержанием под арестом, в том числе на залог в 10 млн рублей.

Защитник Сергей Ромашов отметил, что из-за дальнейшего содержания Кокорина под арестом спортсмен может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленный сустав в прошлом году.

Ранее следователь заявил в суде, что оснований для смягчения меры пресечения футболистам следствие по-прежнему не усматривает.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в кафе "Кофемания" на ул. Большой Никитской.