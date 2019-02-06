Суд продлил арест Мамаеву и Кокорину еще на два месяца

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду оставил под арестом до 8 апреля полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, младшего брата последнего Кирилла, а также еще одного фигуранта их дела Александра Протасовицкого, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания в отношении обвиняемых Мамаева, Кокориных и Протасовицкого на два месяца, то есть до 8 апреля 2019 года", - огласила решение судья Ольга Затомская.

В ходе заседания адвокаты Мамаева и Александра Кокорина просили суд отпустить их из-под стражи и предложили залог. Адвокаты Мамаева заявляли о готовности выплатить залог в 6 млн рублей, защита Кокорина озвучивала сумму в 10 млн рублей.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в кафе "Кофемания" на ул. Большой Никитской.