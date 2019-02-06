"Единая Россия" выступила против отмены бесплатного питания для школьников

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" не собирается рассматривать вопрос об отмене бесплатного питания для учащихся начальных классов в школах Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского регионального отделения партии, комментируя соответствующее предложение депутата Екатеринбургской гордумы Елены Дерягиной.

"Ежегодно из областного бюджета на эти цели (на бесплатное питание - ИФ) выделяется субсидия в размере около 3 млрд рублей, подключены также и муниципальные бюджеты. И отказываться от этой практики нет никаких причин", - приводятся в сообщении слова депутата свердловского Заксобрания от "Единой России" Владимира Власова.

Он отметил, что областной закон о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых является предметом для гордости.

"Партийная позиция в этом вопросе однозначная: нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания для всех учащихся начальных классов", - добавил Власов

В среду на заседании комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики в Екатеринбургской гордуме ее депутат Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для младшеклассников.

"Пусть родители платят. Помощь нужно оказывать только адресно тем, кто в этом нуждается", - считает депутат.

Согласно данным сайта Екатеринбургской гордумы, Дерягина была избрана в этот законодательный орган от "Единой России", является членом постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.