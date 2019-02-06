Два человека пострадали при пожаре на шахте в Воркуте

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание на распределительной подстанции на территории склада лесоматериалов шахты "Заполярная-2" АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь") нарушил ее электроснабжение, сообщает пресс-служба компании.

Из-за возгорания в распределительной подстанции легкие повреждения получили два работника.

"В соответствии с правилами промышленной безопасности подземная рабочая смена в составе 92 человек выводится на поверхность. Жизни и здоровью работников шахты ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения шахты задействована резервная линия.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила в среду в 14:20 по московскому времени. Пожар локализовали на площади 10 квадратных метров.