Экс-сотрудницу воронежского банка заподозрили в хищении у вкладчиков 24 млн руб.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Воронежские следователи возбудили уголовное дело по фактам хищения 24 млн рублей с банковских счетов вкладчиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области в среду.

По версии следствия, бывшая сотрудница одного из банков в Павловском районе области убеждала клиентов перевести денежные средства на указанные ею счета, якобы на более выгодных условиях. После того, как вкладчики переводили деньги, она совершала их хищение.

В настоящее время в полицию поступило восемь заявлений от местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 24 млн рублей, отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).