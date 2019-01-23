Экс-сотрудницу Сбербанка оштрафовали за разглашение данных клиента, ставшего жертвой похищения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новокузнецкий городской суд признал сотрудницу Сбербанка виновной в разглашении данных о счете клиента, который стал жертвой похищения, сообщает в среду пресс-служба управления СК по Кемеровской области.

Следствие установило, что в 2017 году 35-летняя женщина, возглавлявшая одно из отделений Сбербанка, передала данные о счете клиента постороннему человеку.

"Используя служебные полномочия, оформила справку о размере денежного вклада одного из клиентов банка. После чего она передала сведения, составляющие банковскую тайну, постороннему лицу. О преступной деятельности банковского работника стало известно в рамках расследования дела о похищении местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после похищения у жителя Новокузнецка вымогали деньги. В настоящее время дело находится на стадии предварительного расследования. О судьбе похищенного клиента не сообщается.

Женщину приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей.