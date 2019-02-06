Объединение футбольных болельщиков в Набережных Челнах признали экстремистским

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд Татарстана признал экстремистским общественное объединение футбольных болельщиков "Автоград Крю", сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель суда.

"Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Татарстана. Общественное объединение футбольных болельщиков "Автоград Крю" (другие наименования: Autograd Crew, Kamaz Ultras, Blue White Crew) признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на всей территории Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение Набережночелнинского городского суда в части прекращения деятельности общественного объединения подлежит немедленному исполнению.

В материалах дела говорится, что требования прокурора были мотивированы тем, что объединение функционировало без официальной регистрации с 2008 года и состояло из 15-20 активных членов, придерживающихся праворадикальных националистических взглядов и поддерживающих идеологию фашизма, которые привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение антиэкстремистского законодательства. Кроме того, в отношении них применялись меры прокурорского реагирования.