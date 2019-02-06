В офис "Эха Москвы в Пскове" пришли с обысками по делу об оправдании терроризма

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В офисе радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эхо Москвы" в Пскове) проходят оперативно-розыскные мероприятия по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в редакции радиостанции в среду.

"Сотрудники регионального следственного управления СКР проводят осмотр места происшествия - рабочей студии "Эха Москвы в Пскове", откуда Светлана Прокопьева выходила в эфир со своей программой "Минутка просветления", а также потребовали изъятия ее файлов с рабочих компьютеров", - рассказали в редакции.

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова, журналистку обвиняют в оправдании терроризма, региональный СКР возбудил в отношении Прокопьевой дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" вышла в эфир радиопрограмма Прокопьевой, где она анализировала террористический акт, совершенный на территории страны, и выразила свое мнение о действиях террориста.

"В квартире Светланы прошел обыск, она будет доставлена в следственный комитет на допрос, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения", - сообщила адвокат.

По словам Мартыновой, обыск стал для них неожиданным.

В разные годы Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в информагентстве "Псковская лента новостей", на радиостанциях "Эхо Москвы в Пскове" и "Свобода".