Венедиктов направил своего зама в Псков в связи с обысками на "Эхе Москвы"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель главного редактора "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев отправляется в Псков, чтобы на месте разобраться в деле журналистки Светланы Прокопьевой, из-за которого в редакции "Эхо Москвы в Пскове" проходят обыски, сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Мы, конечно, на связи с редакцией. Пять минут назад я принял решение направить своего первого заместителя Владимира Варфоломеева в Псков. Сегодня или завтра рано утром он туда выедет и будет на месте смотреть, что там происходит и насколько это серьезно", - сказал Венедиктов.

По его словам, пока не очень понятны основания для действий сотрудников правоохранительных органов: "Мы вообще не очень понимаем: на каком-то ресурсе что-то было опубликовано. Мы вообще не понимаем, о чем речь. Поэтому сейчас надо собрать информацию".

"Если потребуется, мы вступим в контакт с правоохранительными органами и там, и здесь: в центральном аппарате я, а Володя там, чтобы понять, в чем проблема. Пока мы её видим, но не понимаем", - сказал Венедиктов.

Обыски в псковской редакции

Ранее в среду в редакции радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эхо Москвы" в Пскове) сообщили, что у них проходят оперативно-розыскные мероприятия по делу журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

"Сотрудники регионального следственного управления СКР проводят осмотр места происшествия - рабочей студии "Эха Москвы в Пскове", откуда Светлана Прокопьева выходила в эфир со своей программой "Минутка просветления", а также потребовали изъятия ее файлов с рабочих компьютеров", - рассказали в редакции.

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова, журналистку обвиняют в оправдании терроризма, региональный СКР возбудил в отношении Прокопьевой дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" вышла в эфир радиопрограмма Прокопьевой, где она анализировала террористический акт, совершенный на территории страны, и выразила свое мнение о действиях террориста.

"В квартире Светланы прошел обыск, она будет доставлена в следственный комитет на допрос, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения", - сообщила адвокат.

По словам Мартыновой, силовой обыск стал для них неожиданным.

В разные годы Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в информационном агентстве "Псковская лента новостей", на радиостанциях "Эхо Москвы в Пскове" и "Свобода".

"Интерфаксу" не удалось получить официальный комментарий СКР по Псковской области.