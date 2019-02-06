"Опора России" пожаловалась в ФАС на Booking.com

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Предприниматели из "Опоры России" пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на нарушение конкуренции со стороны сервиса по бронированию отелей Booking.com.

"Доминирование Booking.com на российском и зарубежном рынках привело к тому, что агрегатор диктует свои условия. Так, при заключении договора между Booking.com и отелем, последний должен согласиться на паритет цен. Это невыгодно отелю и является нарушением антимонопольного законодательства во многих странах", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

По договору Booking.com представляет гарантию лучшей цены, то есть более низкая цена не может быть найдена онлайн на такой же номер с аналогичными условиями бронирования. Если отель нарушает это требование, сервис помещает его на последние страницы выдачи, а затем расторгает контракт.

"В этой ситуации также страдает потребитель, поскольку у него нет возможности забронировать номер дешевле напрямую на сайте отеля. У гостиниц нет контроля над собственным ценообразованием из-за паритета цен", - добавили в организации, попросив ФАС "разобраться в ситуации".

"Опора России" - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства.

Российские предприниматели уже не в первый раз выражают недовольство Booking.com. Так, в апреле прошлого года туроператор "Свой ТС" направил в Минкультуры письмо с предложением заблокировать в России деятельность американского сервиса в ответ на санкции США против России. Глава компании Сергей Войтович объяснил это тем, что Booking.com принадлежит 70% рынка бронирования российских отелей, и отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать. Ростуризм выступил категорически против этой инициативы.