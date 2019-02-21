ФАС оштрафовала в Алтайском крае банк за навязывание кредита

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Управление ФАС России по Алтайскому краю оштрафовало банк "Восточный" на 100 тыс. рублей за регулярные звонки от сотрудников кредитной организации с предложением взять кредит, сообщает антимонопольная служба.

Дело по признакам нарушения рекламного законодательства было возбуждено по заявлению жителя Алтайского края.

"Его удивило навязчивое предложение банковских услуг от организации, клиентом которой он никогда не являлся, и не давал согласия на получение рекламы посредством телефонной связи", - отмечает УФАС.

В ходе рассмотрения дела банк признал, что заявитель действительно не является его клиентом, а звонки с рекламой своих услуг объяснил технической ошибкой.

Не представил банк и доказательств получения согласия на рекламу от данного адресата и в ходе разговора с сотрудниками банка.

В итоге УФАС признало банк "Восточный" нарушившим ч. 1 ст. 18 ФЗ "О рекламе", запрещающей распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Позже кредитная организация была привлечена к административной ответственности за незаконное распространение рекламы кредитных услуг по телефону.

Банк "Восточный" по итогам 2018 года занял 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".