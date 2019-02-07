Проверка качества бензина на АЗС Ставрополья выявила фальсификат в семи случаях из 60

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пилотный проект проверки качества бензина на АЗС выявил фальсификат в 7 случаях из 60, говорится в сообщении Росстандарта.

Пилотный проект по исследованию качества бензина Аи-92 был запущен в Ставропольском крае в 2018 году. Он охватил 60 АЗС, из которых 26 сетевых (ПАО "Газпром", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ООО "Южная нефтяная компания", ООО ПКП "Ставпромкомплект", ООО "ЮТК", ООО "Компания "Астра", ООО "Ставнефть") и 34 частных.

Исследование проводило Роскачество совместно с Минпромторгом по соглашению с Росстандартом.

"По данным Росстандарта, фальсифицированный бензин может попасть на автозаправки с баз нефтепродуктообеспечения, которые в немалом количестве функционируют, в том числе на территории Северо-Кавказского федерального округа", - отмечается в пресс-релизе.

"Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций. Информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия, вплоть до наложения "оборотных" штрафов", - приводятся в сообщении слова Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В то же время, результаты проверки показали, что одним из массовых нарушений стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке - с данным видом несоответствий эксперты столкнулись еще на этапе закупки. Так, продавцы на 28 АЗС не смогли предъявить копию паспорта топлива - документа, подтверждающего качество бензина. "Чаще всего этим грешат небольшие заправочные станции индивидуальных предпринимателей. (4 сетевые АЗС, 11 АЗС формы собственности ООО, 13 АЗС формы собственности ИП). Там, где копии паспортов предъявить смогли, треть из них была просрочена (12 АЗС)", - подчеркивается в сообщении Росстандарта.

На одной частной АЗС было выявлено несоответствие топлива заявленному октановому числу. На пяти частных АЗС было выявлено превышение концентрации оксигенатов. Оксигенаты - метанол, этанол, изопропиловый спирт, трет-бутиловый спирт, изобутиловый спирт, эфиры и другие, которые расширяют ресурсы бензина и порой позволяют повысить его качество - топливо с такими добавками обладает улучшенными моющими свойствами и характеристиками горения, а также при сгорании образует меньше оксида углерода и углеводородов.

Кроме того, в составе бензина на трех частных АЗС было выявлено повышенное содержание кислорода - его большое содержание может спровоцировать некорректную работу датчиков расхода воздуха и привести к чрезмерному окислению деталей. На семи АЗС было обнаружено превышение допустимого содержания серы, из них одна заправка была сетевой и шесть - частные.

В Росстандарте отмечают, что в ближайшее время аналогичные исследования бензина пройдут и в других регионах России.

В целом, по данным ведомства, в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до 9%: среди сетевых АЗС она составила около 3,5 %, а среди "независимых" - 22%. "Самые частые нарушения - "массовая доля серы", "температура вспышки в закрытом тигле", "октановое число", выявленный "монометиланилин", - уточнили в Росстандарте.