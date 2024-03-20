В России доля фальсификата на топливном рынке в 2023 году составила 4%

В 2015 году она составляла 20%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В России доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госкомиссии по антиконтрафакту. На заседании обсуждали борьбу с незаконным оборотом автомобильного топлива.

"Этому направлению уделяется особое внимание, в том числе на уровне главы государства и председателя правительства. Мы ужесточили контрольные мероприятия, и, по итогам проверок АЗС Росстандартом, доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году", - сказал Мантуров.

Он отметил, что в последние два года выявляются случаи продажи автомобильного топлива в не предназначенных для этого местах через передвижные АЗС. Такая торговля сопровождается, как правило, целым комплексом нарушений действующих регламентов, требований и правил перевозки опасных грузов.

По словам Мантурова, сейчас нет отдельных правил реализации топлива вне стационарных АЗС, при этом такой формат торговли высоко востребован на отдаленных и труднодоступных территориях.

"Участники Госкомиссии отметили, что для обеспечения безопасности отпуска топлива потребителям в таком формате необходимо внести изменения в нормативные правовые акты, связанные с регулированием деятельности по реализации автомобильного топлива через передвижные и контейнерные АЗС, включая определение специальных мест для отпуска топлива, переоборудование транспортных средств и другие меры. После установления госрегулирования такой деятельности заинтересованными органами власти будет рассмотрен вопрос усиления контроля в указанной сфере", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания комиссии.