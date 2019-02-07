Бывшие члены правления банка "Советский" задержаны по делу о хищении 2,2 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - По делу о мошенническом хищении свыше 2 млрд рублей банка "Советский" задержаны более десяти членов преступной группы, в которую входили бывшие топ-менеджеры кредитной организации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

По данным собеседника, среди предполагаемых участников мошенничества - бывшие члены правления банка "Советский" Кирилл Ласкин и Павел Изюмов, а также представители коммерческих организаций и иные лица - всего 12 человек.

Оперативные мероприятия прошли в рамках возбужденного в августе 2018 года уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, соучастники похитили около 2,2 млрд рублей через полностью подконтрольное им ООО "Коллектор 19". Для этого между банком "Советский" и организацией был заключен договор уступки прав требования по кредитным договорам.

"Ласкин задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время суд Петербурга изберет ему меру пресечения", - сказал источник.

Другие дела о хищении

По делам о хищении средств банка "Советский" ранее уже были осуждены его экс-сотрудники.

Весной 2018 года Выборгский районный суд Петербурга приговорил к одному году и пяти месяцам колонии общего режима предпринимателя Тамару Чернышову, которая обвинялась в мошенническом хищении 150 млн рублей кредитной организации. По этому делу ранее также были осуждены экс-начальник кредитного департамента банка Андрей Кузнецов и его соучастник Дмитрий Толстоухов. Каждый получил три года условно с испытательным сроком два года. По данному делу ранее был арестован и экс-владелец английского футбольного клуба "Портсмут", банкир Владимир Антонов, следствие по делу которого продолжается.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банк "Советский" банкротом 28 августа 2018 года.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее в банке процедуру конкурсного производства, 25 октября 2018 года сообщило на своем сайте об обращении в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с 12-ти бывших топ-менеджеров кредитной организации более 5 млрд рублей убытков, причиненных банку "Советский" выдачей заведомо невозвратных кредитов. В число ответчиков входят Ласкин и Изюмов.

Проблемный банк

Банк России отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля 2018 года, объявил о планах по передаче его активов и обязательства другой кредитной организации.

Автовазбанк выкупил у "Советского" проблемные активы примерно на 37 млрд рублей, получив на это 5-летний депозит ЦБ на 34,2 млрд рублей. Московский кредитный банк (МКБ) получил обязательства "Советского" перед кредиторами первой очереди, за исключением счетов индивидуальных предпринимателей, и часть имущества этой кредитной организации. Расчеты с остальными кредиторами "Советского" будут проводиться в рамках ликвидационных процедур после назначения АСВ конкурсным управляющим.

До отзыва лицензии "Советский" несколько лет санировался. Банк России в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению кредитной организацией на АСВ. К осуществлению мер по финоздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского".

Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк, который впоследствии и сам лишился лицензии. Функции временной администрации "Советского" были вновь возложены на АСВ. В феврале 2018 года ЦБ принял решение санировать "Советский" самостоятельно.

Банк "Советский" по итогам первого квартала 2018 года занимал 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".